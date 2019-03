La notizia della settimana, nel girone C di Serie C è l’approdo di Walter Novellino sulla panchina del Catania. La dirigenza etnea, sicuramente, ha scelto uno tra i migliori allenatori sul mercato per sostituire Andrea Sottil e per provare la scalata verso la Serie B. Con la Juve Stabia, leader del campionato ed ormai lontana undici lunghezze, appare improbabile, infatti, che il Catania possa colmare questa distanza. Novellino, dunque, avrà il compito dapprima di far arrivare al meglio la sua neo squadra ai playoff e, successivamente, la dovrà portare alla vittoria, a differenza da quanto successo l'anno scorso, quando il Siena, vincendo ai rigori, negò al Catania la finale contro il Cosenza.



Novellino ha come primo obiettivo quello di puntare con forza al secondo posto attualmente occupato dal Trapani e lontano soli cinque punti. Lo dovrebbe fare attraverso il modulo preferito, il 4-4-2, anche se va escluso un passaggio al 3-5-2 considerando la sua squadra talmente pronta e preparata da poter gestire egregiamente entrambi i sistemi di gioco. Francesco Lodi, sarà il “play” davanti la difesa. Un uomo che, grazie alla sua qualità, potrà collegare al meglio il reparto difensivo e offensivo, un po’ come fatto vedere da Sergio Volpi nella gestione proprio di Novellino ai tempi della Sampdoria. Il neo acquisto di gennaio, invece, l’ex enfant prodige del calcio italiano, Vincenzo Sarno, sarà utile sia in un 4-4-2 che in un 3-5-2. Con il primo modulo, infatti, agirebbe da seconda punta affiancando il bomber Matteo Di Piazza, altro innesto del mercato invernale. Per i nostalgici i due, con la gestione di Novellino, potrebbero provare ad emulare le gesta di Bazzani e Flachi, totem dell’attacco doriano nella stagione 2005-06.