Il Catania va ai playoff grazie alla Coppa Italia se finisce in zona playout? Il regolamento della Serie C

Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a Padova, ilha vinto lasuperando i veneti 4-2. Chi vince la Coppa Italia Serie C ha la possibilità di giocare il secondo turno nazionale dei playoff, saltando le fasi preliminari, anche con una posizione in classifica fuori dai primi dieci posti.- Nonostante sia il corsa anche per i playoff, il Catania si trova attualmente in una posizione intermedia di classifica a pochi passi dalla zona playout Anche se non fosse arrivato il successo in Coppa italia, il Catania sarebbe stato in teoria ai playoff di Serie C, vista la già avvenuta qualificazione del Padova tramite il campionato. seconda alle spalle del Mantova.

- Perché in teoria? Se il Catania finisse nelle ultime cinque posizioni di classifica nel girone C, non potrà giocare i playoff. In questo caso a prevalere sarebbe il posizionamento in campionato. Potenzialmente il Catania potrebbe retrocedere in Serie D dopo aver vinto la Coppa Italia. Nelle ultime quattro giornate, Il Catania dovrà difendere il punto di vantaggio dal 16° posto, il primo valevole per i playout. Tuttavia, anche chiudendo al 16° posto, il Catania potrebbe comunque evitare i playout e disputare i playoff guadagnati tramite la Coppa Italia Serie C. Come? Mantenendo un distacco pari o superiore agli 8 punti dal penultimo posto, attualmente occupato dal Monterosi. Il regolamento dei playout prevede infatti che se il distacco tra la 16ª e la 19ª classificata sia appunto pari o superiore agli 8 punti, il playout tra le due squadre non si giochi e a retrocedere sia la 19ª in classifica. Stesso discorso anche se il Catania dovesse chiudere al 17° posto ma mantenere un distacco di 8 punti o superiore dal 18° posto. Anche in questo caso il playout tra le due squadre non si disputerebbe e a retrocedere sarebbe direttamente la 18ª in classifica.