. Anche il suo compagno Cristino Ronaldo è volato nella sua isola di Madeira per stare vicino alla mamma, operata d’urgenza e quindi lo stesso discorso vale per lui. Zlatan Ibrahimovic, invece, è volato in Svezia per stare con sua moglie e i suoi figli, che per fortuna stavano benissimo, tra l’altro in un Paese con minori restrizioni dell’Italia.. Quasi tutti gli stranieri del nostro campionato sono partiti per raggiungere i rispettivi Paesi, con il permesso delle società e con l’impegno di rientrare il giorno stabilito dai propri club.E così, poco alla volta, sono incominciati i viaggi di ritorno in Italia. Guarda caso, però, soltanto i più grandi, leader nelle rispettive squadre, non sono ancora rientrati. Sorvolando su Higuain, un po’ perché la mamma è ancora ammalata e molto perché - con tutto il rispetto - non è lui il leader della Juventus, bisogna constatare che. Peccato che prima di oggi, giovedì, data limite individuata dal club rossonero, siano puntualmente tornati a Milano ben dieci stranieri: Calhanoglu, Kjaer, Begovic, Bennacer, Castillejo, Krunic, Rebic, Saelemaekers, Leao e Paquetà. All’appello manca soltanto Kessie, che però ha oggettive difficoltà a rientrare dalla Costa d’Avorio.. E a questo punto, quindi, è lecito chiedersi se tornerà, se davvero la società gli ha dato il permesso e soprattutto, in questo caso, perché glielo avrebbe dato. Conoscendo il suo caratterino e i suoi rapporti tutt’altro che amichevoli con Gazidis, non è infatti da escludere che il permesso sia in realtà una autocertificazione, per usare un nuovo termine purtroppo di moda. E’ vero che Ibrahimovic si sta allenando con l’Hammarby ed è anche vero che i suoi compagni rientrati disciplinatamente in Italia non possono ancora allenarsi a Milanello, ma soprattutto è vero che al rientro dovrà osservare una quarantena di due settimane e quindi più tardi tornerà, più tardi potrà unirsi ai suoi compagni.. Con tanti applausi, invece, a chi ha osservato le indicazioni delle società, rispettando così anche i tifosi, che sicuramente hanno avuto più problemi dei giocatori.