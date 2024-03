A maggio 2023 la retrocessione in D, ad aprile 2024 la promozione in B: l'incredibile percorso del Mantova

Andrea Robertazzi

Nel maggio scorso Mantova si svegliava con la notizia che la squadra era retrocessa in Serie D. Fatali i playout che avevano sancito il ritorno del club tra i dilettanti, con la società che sembrava allo sbando e la squadra totalmente slegata. Cos’è successo da allora? La prima buona notizia è arrivata con la riammissione in Serie C, che ha rappresentato un punto di svolta epocale per il Mantova. Già, perché da quel momento il destino del club è cambiato in un modo che era difficile da pronosticare in estate.



DALLE STALLE ALLE STELLE - In estate, con un mercato rinfrancante e un’organizzazione decisamente più concreta, l’entusiasmo del popolo di Mantova si era riacceso, come una scintilla nell’oscurità. Ma proprio da quella scintilla è divampato il fuoco: un fuoco fatto di gioco, risultati, successi. Un fuoco che è pronto a diventare un vero e proprio incendio, perché il Mantova è davvero a un passo dalla promozione in Serie B. Con la sconfitta del Padova sul campo della Pro Vercelli, infatti, il vantaggio sulla seconda in classifica è salito a 12 punti, con cinque giornate da giocare.



SOLD OUT - Botturi in estate aveva detto: ‘’Dobbiamo riportare entusiasmo, ordine, idee e voglia di Mantova a questa piazza. Dobbiamo tornare a riempire la curva e far parlare di Mantova in tutta Italia’’. E la squadra ci è riuscita in modo dirompente, perché il pubblico è tornato a fare la voce grossa nel corso della stagione e in vista del match contro l’Atalanta, nel quale può arrivare la matematica promozione in Serie B, il Martelli è andato sold out in meno di un’ora. L'appuntamento con la storia è fissato: Mantova a maggio si svegliava in Serie D, ad aprile andrà a dormire in Serie B. La meraviglia del calcio sta tutta qua...