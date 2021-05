, uno che si crede talmente bravo da poter fare a meno dellepur avendo in panchina. Inoltre l’evento, per nulla fortuito ma di certo particolare, permette di fare un discorso sugli allenatori. A dicembre i fenomenali dirigenti delesoneraronoche, la stagione precedente aveva vinto tutto e perso solo la finale dicontro ilper prendere uno dei più fantastici perdenti della storia del calcio moderno, Mauricioche, infatti, è riuscito in un’impresa quasi impossibile: far vincere il campionato al Lille.Nel frattempo con una squadra che annoveraha conquistato la Coppa di Francia e la Supercoppa, ovvero il nulla.e il Tottenham, che Pochettino aveva lasciato in zona retrocessione a Mourinho, sta pensando di richiamarlo., dove l’aveva fatto scivolare un altro presunto allenatore,, il Pirlo d’Oltremanica. Sbarazzatosi per tempo dell’ex calciatore, Abramovic si è ritrovato in finale di FA Cup, persa dal Leicester, al terzo posto in campionato e, per la seconda volta, con il secondo trofeo più importante d’Europa in bacheca.In tutto questo(impresa riuscita, in tempi moderni, ad Ancelotti e a Zidane), nonostante guidasse una delle squadre più ricche e forti del mondo (l’altra è il Psg). Dopo(dieci anni fa l’ultimo trionfo) è andato ovunque per rinverdire i fastosi catalani,Facile vincere quando si allenano, più difficile quando il tiki taka - l’invenzione di un calcio ipnotico e monocorde - va trasferita altrove.(gli altri o due sono Klopp e Flick) a dimostrazione che negli ultimi anni hanno fatto i progressi più consistenti e che la loro scuola, al momento, ha soppiantato quella latina., non fosse per nulla favorito e, pur avendo un attaccante (), che ti fa giocare praticamente con uno in meno (Werner stesso).Va sottolineato che, al contrario di quanto accade quasi ovunque,destinato ad infoltire la linea difensiva (sempre a cinque), ha un centrocampista eccezionale comeperché bravissimo nel recupero palla e agile nella ripartenza. La manovra è spigliata e la cifra tecnica alta, ieri perfino più alta di quella del City.. Seguendo il suo taglio, la difesa del City ha lasciato Havertz all’uno contro uno con(che non sa marcare). Sull’uscita del portiere, il rimpallo ha favorito il tedesco che ha insaccato a porta vuota.Guardiola ha persoal 57’ (cozzo tremendo con Rudiger, ammonito), maaveva dovuto rinunciare, per un guaio muscolare, aal 37’ (sostituito ottimamente da), tanto che non mi sento di dire che i due infortuni abbiano inciso sulla partita.Occasioni per ilforse mezza, all’inizio di partita, su rinvio die anticipo disu. Per il resto un discreto possesso palla, pochi cambi di gioco, una predisposizione per attaccare a sinistra, nessuna combinazione veloce e profonda.E, soprattutto, nessuna reazione.(si era a pochi minuti dall’intervallo), ma anche ad inizio di ripresa e oltre non si è registrato nulla. Anzi, in una partita avara di gioco e di giocate, dunque tutt’altro che bella, è stato ancora il Chelsea ad avere la palla del raddoppio (72’) con un’azione splendida:(dal 65’ al posto di Werner) che, in diagonale, supera il portiere, ma mette fuori.Il City ha premuto negli ultimi venti minuti, ma a parte un salvataggio die un paio di mischie ha prodotto solo qualche intenzione bellicosa. L’unico vero pericolo, il Chelsea l’ha corso al terzo dei sette minuti di recupero con un tiro a giro difuori di un palmo rispetto all’incrocio.