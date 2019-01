Continua il mercato blues, mantenendo la linea verde prestabilita dalla società. Se da una parte gli ultra trentenni non riceveranno un rinnovo del contratto (vedi Fabregas, acquistato dal Monaco), dall'altra si punta a giovani di talento. Come riporta il Telegraph, il Chelsea ha raggiunto l'accordo sia per Barella dal Cagliari che per Paredes dallo Zenit San Pietroburgo. Non è da escludere la possibilità che entrambi raggiungano la corte di Sarri già a gennaio.