La lista Champions del Chelsea è stata ufficializzata: c'era grande attesa per capire quali sarebbero stati i nuovi acquisti ad essere estromessi, dato che sono possibili solo tre cambi a gennaio: via Jorginho, passato all'Arsenal, dentro Enzo Fernandez; via Aubameyang e dentro Mudryk; via l'infortunato Broja e dentro Joao Felix. Rimangono fuori Andrey Santos, Badiashile, Madueke e David Datro Fofana.



PORTIERI

Kepa Arrizabalaga

Marcus Bettinelli

Edouard Mendy



DIFENSORI

Thiago Silva

Trevoh Chalobah

Ben Chilwell

Reece James

Kalidou Koulibaly

Cesar Azpilicueta

Marc Cucurella

Wesley Fofana



CENTROCAMPISTI

Enzo Fernandez

N'Golo Kante

Mateo Kovacic

Christian Pulisic

Ruben Loftus-Cheek

Raheem Sterling

Mason Mount

Denis Zakaria

Hakim Ziyech

Conor Gallagher

Carney Chukwuemeka



ATTACCANTI

Joao Felix

Mykhailo Mudryk

Kai Havertz