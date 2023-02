Mudryk ha scelto il Chelsea come prossima squadra, preferendolo all'Arsenal. Una mossa che non ha convinto il suo ex allenatore dei tempi dell'U19 dello Shakthar, Andreas Carrasco,



"Credo che lo stile dei Gunners sia più adatto alle sue qualità, ha sbagliato a non andare lì. Con i suoi dribbling e gli uno contro uno, sarebbe diventato subito una stella per la squadra di Mikel Arteta".