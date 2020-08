Niente Italia e niente Fiorentina nel futuro di Thiago Silva. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito e i propri canali social, il Chelsea comunica di aver ingaggiato a parametro zero il difensore brasiliano. L'ex capitano del Paris Saint Germain, che ieri ha sostenuto a Milano le visite mediche per il club inglese, ha firmato un contratto di un anno, con opzione per un'ulteriore stagione.



Si tratta del quinto colpo assestato dal Chelsea nel corso di questa campagna acquisti che ha già portato in dote Ziyech, Werner, Chilwell e Sarr. E il prossimo potrebbe essere il centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz, con la trattativa entrata in una fase calda.