Il Chelsea piazza il colpo Renato Veiga: il retroscena sul Milan

Getty Images

Ilcontinua a rinforzarsi in vista della nuova stagione e piazza un altro colpo di mercato. I ‘Blues’ hanno raggiunto l’accordo con ilper il passaggio dialla corte diLe parti hanno raggiunto un accordo - che non prevede percentuali sulla futura rivendita o bonus - per il trasferimento del talentuoso calciatore portoghese classe 2003, di cui una parte (1,5 milioni) che finirà nelle casse dello Sporting Lisbona, società in cui è cresciuto e militava in precedente.Intesa totale tra le società londinese e quella elvetica e tra i ‘Blues’ e il calciatore, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche propedeutiche alla firma del contratto.

Renato Veiga ist aus dem Trainingslager abgereist - er befindet sich in Gesprächen mit einem anderen Club.#FCBasel1893 #AlliZämme #BrennefürdrFCB #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 5, 2024

A confermare la trattativa è stato il Basilea attraverso un post sul profilo ufficiale X:“Renato Veiga ha lasciato il ritiro – è in trattativa con un altro club”.Tra i club interessati a Renato Veiga c’era anche il Milan, che nei mesi scorsi aveva seguito da vicino il calciatore dell’Under 21 del Portogallo.I fari del club rossonero erano puntati sul classe 2003, con il Chelsea che però ha deciso di bruciare la concorrenza nelle ultime ore e affondare il colpo.