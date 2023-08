Il Santos non ha più bisogno di vendere Marcos Leonardo, nel mirino della Roma. Infatti il club brasiliano si appresta a cedere un altro giovane attaccante: Deivid Washington (classe 2005), per il quale ha ricevuto un'offerta da 20 milioni di euro dal Chelsea. Gli inglesi sono pronti a parcheggiare il calciatore in prestito al club francese dello Strasburgo, che ha la stessa proprietà.