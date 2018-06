L'addio di Antonio Conte da Stamford Bridge è ormai una notizia acclarata da tempo, la vittoria della Fa Cup ha solo reso meno amara la fine del sodalizio tra il leccese ed Abramovich. In pole position per la panchina del Blues c'è ormai da tempo Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato da The Sun, l'annuncio shock di Zidane che lascia il Real Madrid potrebbe aver sparigliato le carte sul tavolo: secondo il quotidiano d'oltremanica la società londinese starebbe pensando anche al tecnico francese come futuro allenatore, sottolineando però che Sarri resta comunque al momento il nome più probabile.