. La nuova squadra diha messo tutte le sue fiches sul classe 2001 del, un nome alternativo, non scontato, cui affidarsi dopo una delle peggiori stagioni della storia del club londinese. Azzardo lungimirante o ennesima scommessa persa in partenza? Il senegalese ha grosse doti, ampi margini di miglioramento ma altrettanta inesperienza per una squadra di questo calibro. Ecco perché. Vlahovic, Osimhen, sono tanti i nomi che circolano e rischiano di offuscare il colpo messo a segno in queste ore. Ma, per i meno attenti, chi è Nicolas Jackson e perché il Chelsea ha puntato su di lui?Jackson arriva al Chelsea perI due club si sono venuti incontro in questo modo: gli inglesi pagheranno la cifra, maggiorata, in tre esercizi, mentre l’attaccante ha firmato per sei anni, con un'opzione per altre due stagioni. Bomber ma capace di ricoprire ogni ruolo dell'attacco, è schierabile anche sulle fasce ma è in area che dà il suo meglio. Finalizzatore provetto, l’ormai ex Villarreal si è reso protagonista di un furioso exploit negli ultimi mesi e si è messo sulla mappa dei grandi attaccanti del calcio europeo.- È nato inma è cresciuto in. A 16 anni entra alla Casa Sports e viene aggregato alla prima squadra. Nel novembre 2018 la prima occasione. Viene convocato dall’Under 20 del Senegal,L’impatto non è dei migliori, viene mandato in prestito in Segunda alma qui mette a segno solo un gol in 16 gare. Torna alla base ma continua a trovare poco spazio fino all’ultima stagione, quella in cui si prende i riflettori del calcio europeo.Un anno magico iniziato nello scorso giugno con una doppietta e una vittoria in, finale del playoff per la promozione in Segunda. Il fiuto del gol però latita:. Aliou, ct del Senegal, però crede in lui e, senza averlo ancora fatto debuttare in nazionale,. Gioca solo 18 minuti al Mondiale.- A gennaio un altro snodo della sua annata.. In Inghilterra però lo bocciano per serie il sogno Premier sfuma, per ora. Torna in Spagna dove non trova più Emery mae, con lui, sboccia in primavera. Continua a essere una riserva ma gli infortuni di Moreno e Morales gli danno continuità e lui la sfrutta., bastano al Chelsea. Passerà dal giocarsi la salvezza col Bournemouth alla speranza di vincere il campionato con i Blues, il tutto in sei mesi.È stato soprannominato "" e, a Onda Cero, ha citato proprio O Ney, insieme acome suoi idoli calcistici. Tanto attaccante quanto dribblatore, ricorda anche il connazionale Sadiocon cui non ha potuto condividere l’esperienza mondiale. È un centravanti atipico. I suoi 12 gol in Liga sono arrivati su un totale di, a testimonianza che Nico è uno che le reti se le crea da solo. Basterà per la Premier e per il peso che una maglia come il Chelsea comporta?- Vincere più duelli, fare da riferimento per una squadra che necessariamente dovrà mantenere a lungo il possesso palla, difenderla spalle alla porta. Questi alcuni dei suoi, delle necessità da affinare per impattare al meglio con la Premier. Anche perché i rumors parlano di un mercato del Chelsea ancora aperto per gli. Un duro colpo per la crescita di Jackson. Il suo talento è chiaro, il piano per farlo risplendere un po’ meno.