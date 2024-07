Il Chelsea 'taglia' Casadei: può tornare in Italia, ecco chi lo vuole

Getty Images

Il centrocampista classe 2003 non è stato convocato da Enzo Maresca per la tournée dei Blues negli Stati Uniti, una scelta che ha un solo significato:. Dopo una stagione divisa tra Leicester (25 presenze e 3 gol) e Chelsea, con Pochettino in panchina (11 gettoni, tutti da subentrato), in molti pensavano che questa sarebbe stata la stagione della definitiva consacrazione a Stamford Bridge, ma le idee del club sono altre. Nonostante la scelta di puntare su Maresca, l'anno scorso sua guida in Championship con le Foxes, Casadei non rientra nei piani del Chelsea, che nei prossimi giorni gli cercherà una nuova sistemazione.

Al momento sono due le opzioniMagari lontano dall'Inghilterra. In cado di addio a titolo definitivo, il Chelsea per evitare una minusvalenza deve incassare circa 10 milioni di euro (nel 2022 è stato acquistato dall'Inter per poco meno di 15 milioni di euro più 5 di bonus). Per Casadei resta in piedi l'ipotesi, club controllato dalla BlueCo, il consorzio americano che è proprietario anche del Chelsea. Ma non solo.Il nazionale under 21 ha mercato anche in Italia. La scorsa estate ci ha pensato la Juventus, a gennaio ci ha provato il Genoa, ora, secondo quanto appreso daè finito sulla lista d, disposti ad accoglierlo in prestito.