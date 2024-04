Il Chelsea vende due hotel a Boehly per rispettare il Fair Play Finanziario inglese

Il player trading non è l'unica via per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, si possono cedere anche asset ed è la strada che ha percorso il- E' quanto emerge dal bilancio al 30 giugno 2023 dei Blues. Tra i dettagli emersi, riferisce Calcio e Finanza , è spuntata un'operazione che ha permesso al club londinese di ridurre le(al cambio circa 105 milioni di euro: il Chelsea riporta nei conti, una sussidiaria della Blueco 22 Ltd, ossia la holding attraverso cuie soci controllano il club.

- I due hotel, ile il, facevano parte dello sviluppo del Chelsea Village a Stamford Bridge, supervisionato dall'ex proprietario dei Blues Ken Bates nel 2001, e sono stati inclusi quando Boehly e i suoi co-proprietari hanno acquistato il club nel 2022.- Nei conti, Boehly ha dichiarato: "Il club continua a bilanciare il successo sul campo insieme agli imperativi finanziari per rispettare i regolamenti finanziari di Uefa e Premier League. Il club si è conformato a questi regolamenti fin dalla loro introduzione nel 2012 e prevede di farlo anche in futuro prevedibile".

- Nonostante ricavi per 62,9 milioni di sterline dalla vendita di giocatori e per 83 milioni legati al raggiungimento dei quarti di finale di Champions League la scorsa stagione, il Chelsea ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con un rosso di 89,8 milioni di sterline, perdita che si aggiunge al rosso di 121,4 milioni di sterline nel 2021/22 dopo l'utile di 36 milioni nel 2019/20. Secondo le regole della Premier League, i club possono avere perdite per un massimo di 105 milioni di euro in tre anni, escludendo le spese per settore giovanile, stadi e calcio femminile.