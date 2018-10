Calgary (Canada), Milan/Cortina d’Ampezzo (Italy), Stockholm (Sweden) are approved by the 133rd #IOCSession as Candidate Cities for the Olympic Winter Games 2026 #Olympics2026 — IOC MEDIA (@iocmedia) 9 ottobre 2018

La sessione del Cio tenutasi oggi a Buenos AiresNiente da fare per la candidatura turca di Erzurum, proposta respinta e approvata quella italiana.(la cui candidatura è sub iudice del referendum che si terrà in Canada il 13 novembre) e la decisione finale dovrebbe essere annunciata nel 2019 con la sessione di giugno del Cio che, a questo punto non sarà a Milano data la candidatura azzurra, bensì a Losanna.Juan Antonio Samaranch junior, vicepresidente del Cio, ha chiuso la sessione nella capitale argentina di oggi con un semplice: “siamo orgogliosi”. “Complimenti a tutti e tre” è stato invece il commento di Bach. "Anche le città (Milano e Losanna ndr.) hanno dato il loro consenso al cambiamento della sede della sessione decisiva del Cio”, ha detto infine il direttore generale del Cio De Kepper.