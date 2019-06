Joaoè da settimane il bocciato illustre in casa, subito messo sul mercato dopo un solo anno di convivenza.: la Juve ha sempre chiesto 60 milioni, cash, non uno di meno. Rifiutando a più ripresequale contropartita che il City insiste ad inserire. Con gli occhi del FFP addosso, d'altronde, il club inglese per sbloccare l'operazione Cancelo ha bisogno di cedere. E allora una trattativa che sembrava lanciata nonostante una differenza iniziale nella valutazione del terzino bianconero di una decina di milioni, è rimasta in fase di stallo da diversi giorni.. Non è decollata la pista Manchester, altre scelte in programma per i Red Devils che nel frattempo hanno alzato il muro su Paul. Che pur avendo già avviato la rivoluzione, soprattutto in difesa come testimoniato dagli ingaggi di Pavard e Lucas Hernandez, non vuole fermarsi. E Joao Cancelo sembra proprio possa fare al caso del Bayern e di Niko Kovac: ottimi i rapporti tra Juve e Bayern,, che alla Premier e al progetto City aveva già detto sì in tempi non sospetti, ma i buoni uffici di Mendes con il Bayern Monaco potrebbero agevolare il pressing tedesco FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com