Vendere per poi comprare. Sembra il mantra di una qualunque delle squadre di Serie A ma in realtà è lo stesso che permea la sessione estiva di calciomercato anche di una delle squadre più ricche del mondo, il Manchester United. Una situazione che ha spinto ten Hag a mettere sul mercato ben 13 giocatori in questa estate da ‘spending review’.



ENTRATE E USCITE - Il budget dei Red Devils è stato ridotto a 120 milioni di sterline per le restrizioni imposte dal Financial Fair Play, secondo il Mail Sport, che fa chiarezza sulle priorità del club. Servono un centrocampista, un attaccante e un portiere ma prima occorre vendere e tirar su 100 milioni di sterline, o almeno è questo quanto sperano a Manchester. Questo nuovo dover tirare la cinghia sta frenando le trattative dello United. Per Mount, il Chelsea chiede ancora 65 milioni, troppo. Per l’attaccante i nomi restano quelli circolati nelle ultime settimane: Kane, Osimhen e Hojlund, le cui valutazioni però restano alte. Onana è invece il prescelto per la porta ma gli inglesi non si spingeranno oltre i 40 milioni di sterline. Servono fondi per finanziare le prossime operazioni, ecco i giocatori in uscita, occasioni di mercato per mezza Europa.