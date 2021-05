Non può esistere un futuro radioso senza onorare il proprio passato. Ma, allo stesso modo,Un modo di pensare, quest’ultimo, che sembra essere ben scolpito nella mente diGrazie al pari per 3-3 contro i rivali di sempre dell’Anderlecht di giovedì sera,E, per la prima volta dall’epoca d’oro negli Anni Settanta, è arrivato quello che gli inglesi chiamano back to back, ossia una vittoria a confermare quella della stagione precedente.- Un’impresa assolutamente meritata per il gruppo allenato da(al terzo campionato consecutivo conquistato, il primo arrivò alla guida del Genk),, l’Anversa, prima che il cervellotico meccanismo dei playoff - col dimezzamento dei punti conquistati nella prima parte di stagione - offrisse alle concorrenti un’occasione per tenere aperta la partita. Circostanza verificatasi puntualmente, con appena due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite e un Genk rifattosi pericolosamente sotto nel frattempo, prima del successo chiave contro l’Anversa e il pirotecnico 3-3 con l’Anderlecht che ha incoronato la migliore squadra belga dell’anno. Capace di disputare anche una dignitosissima fase a gironi di Champions League e sfiorando la qualificazione agli ottavi facendo soffrire fino all’ultimo la Lazio.(centrale difensivo ivoriano classe 2001 cresciuto nel mito di Yaya Touré e nella stessa ASEC Mimomas di Eboué, Gervinho, Kessie e Gervinho),(finito nel mirino anche di Atalanta, Napoli e Milan) e del bomber di scuola Ajax(17 reti e 11 assist complessivi), ha composto un mix assolutamente esplosivo, destinato a rappresentare. Tecnico, se il Club Brugge riuscirà a trattenere per almeno un’altra stagione i suoi migliori calciatori, economico se alcune di queste pedine saranno sacrificate per garantirsi una stabilità economica divenuta un autentico marchio di fabbrica della gestione Verhaege.e numeri assolutamenti lusinghieri anche nel consuntivo dello scorso 31 dicembre 2020, nonostante le perdite create dalle conseguenze della pandemia. E le prospettive per il futuro appaiono rosee, perchéLa dimostrazione tangibile di come non ci accontenti dei successi di oggi, ma che si guardi già a come porre le basi per quelli di domani. E’ anche per questo motivo che il patron, immediatamente dopo aver festeggiato la conquista dell’ultimo titolo,, per aumentare i ricavi e la competitività di società come il Club Brugge anche in campo internazionale.