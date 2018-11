L'edizione odierna de La Repubblica commenta il momento attuale della Fiorentina, nella settimana che porta alla sfida contro la Juventus: "La proprietà fa sapere di essere delusa, l’allenatore fa sapere che in fondo se pareggi vuol dire che non perdi, e così la settimana “santa” che porta alla Juventus inizia un po’ scarica. Ma i tifosi scalpitano, lo stadio si riempie (obiettivo 35 mila presenze), il cassiere conta i soldini con gli occhi accesi di entusiasmo neanche avesse vinto la Champions League e in tanti si chiedono: ma se non segni a un Bologna del genere, come farai a fare gol all’armata di Allegri? L’ingresso di Thereau, tra il comico e il grottesco è stata una scelta abbastanza discutibile. E comunque, se Vlahovic è rimasto fuori contro un Bologna tanto mediocre, diventa impossibile immaginare che contro la Juventus Pioli faccia qualche rivoluzione là davanti. Negli ultimi anni c’è stato di tutto: dall’umiliazione di Delio Rossi che ha coinciso con la fine dell’era glaciale, al 4-2 di Pepito e Joaquin. Già, il grande calcio cancellato con un colpo di mano dalla grande restaurazione"-