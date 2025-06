AFP via Getty Images

Il Como spende ancora: quasi 20 milioni per Cresswell, difensore dell'Inghilterra Under 21

Non sembra volersi fermare il Como di Cesc Fabregas: dopo aver trattenuto l'allenatore spagnolo a fronte della corte dell'Inter e dopo avergli regalato per 18 milioni più 7 di bonus il trequartista croato Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria, i lariani stanno chiudendo per l'acquisto dal Tolosa (Francia) del difensore inglese Charlie Cresswell.



IL PROFILO - Cresswell, impegnato in Slovacchia per Euro Under 21 con la Nazionale dei Tre Leoni, che potrebbe affrontare l'Italia ai quarti di finale del torneo, è un difensore centrale che può giocare sia sul centro-destra, sia sul centro-sinistra. Piede destro, classe 2002, 1,90 di altezza. Il contratto scade nel 2028, quindi la richiesta del Tolosa era di 25 milioni. Il Como, secondo Sky, ha offerto 15 ma si può chiudere a 16/17. Cresswell era seguito in Italia anche da Bologna, Lazio e Fiorentina.