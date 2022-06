Non c'è più esclusiva su San Siro, Inter e Milan accelerano per avere un nuovo stadio. E' quanto ribadisce l'amministratore delegato nerazzurro, Alessandro Antonello, intervenuto a Sky Sport a margine dell'incontro ECA avvenuto a Roma: "Stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre i dossier da presentare al Comune. Non esiste più un'esclusiva su San Siro: serve accelerare e avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano".



NUOVO FORMAT COMPETIZIONI EUROPEE - "Tutto si può migliorare, nulla è perfetto ma è comunque una strada verso l’evoluzione di un sistema calcio che deve entrare in nuove dinamiche".