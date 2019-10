Sulle pagine dell'edizione milanese del Corriere della Sera prende parola ​Giancarlo Tancredi, ​responsabile unico del procedimento per Palazzo Marino che sottolinea come il comune di Milano sia contrario all'abbattimento di San Siro e caldeggi per una sua riconversione: "La proposta prevede l’insediamento di molteplici funzioni urbane e di interesse pubblico, la cui dislocazione può essere valutata anche nell’ambito dell’impianto esistente, opportunamente riadattato e valorizzato​Il mantenimento dell impianto". Tancredi tiene poi a sottolineare come: "questa prospettiva potrebbe anche consentire un risparmio degli elevati costi per la demolizione (43 milioni di euro ndr)".