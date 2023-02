Amo questi colori da sempre,mi indigna il comportamento di #Mancini

Quanto fatto sporca la maglia della #Roma ed ha niente a che vedere con lo sport,non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora,tradendo così la mission della società che ha invece altri valori pic.twitter.com/qrXaWcLvHU — Consul of Ghana to Italy (@consoleghana) February 2, 2023

Massimiliano Colasuonno Taricone ha infatti pubblicato su Twitteril primo è un, ex Roma e stellina della nazionale ghanese,in cui Mancini reagisce all'attaccante grigiorosso, mentre l'altro è lo screen di un altro episodio simile del 25 maggio a Tirana durante i festeggiamenti per la Conference, che aveva fatto il giro del web prima che lo stesso numero 23 mettesse a tacere le polemiche.Questo il tweet del console: "Amo questi colori da sempre, mi indigna il comportamento di Mancini. Quanto fatto sporca la maglia della Roma e ha niente a che vedere con lo sport, non trovo differenza tra un buh e quanto visto da un anno ad ora, tradendo così la mission della società che ha invece altri valori. Mi sento indignato sia come ghanese che come tifoso della Roma, tradito da un singolo giocatore che non rappresenta gli alti valori di rispetto che ha la società e su cui ha sempre investito. Forza Roma".