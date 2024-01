Una società storica finita in disgrazia. Il fallimento, la città che si stringe che alla sua squadra e trenta aziende locali che la riportano tra i professionisti. Poi l'arrivo della proprietà americana e il progetto che diventa ancora più ambizioso.: nella stagione passata la rosa è competitiva e i risultati non tardano ad arrivare. Ma la B sfugge sul più bello: per una manciata di punti in campionato, dopo un clamoroso e inatteso crollo col Lecco in semifinale playoff.Il Cesena può contare su quella che probabilmente è, in virtù di un mix eccellente tra giovani ed esperti. Perché non è un mistero che il vivaio bianconero sia sempre stato tra i più floridi in Italia: nelle ultime due stagioni sono esplosi, quest'anno è toccato a, mattatore assoluto della stagione bianconera. Il tutto senza dimenticare un gioiello come, centrocampista totale dal potenziale assoluto. Ma a fare da chioccia a questi grandi talenti troviamo giocatori di grande esperienza - che sanno bene come conquistare le promozioni sul campo - daQuasi, sì. Perché come sa benissimo, il mago delle promozioni, per concludere la stagione nel migliore dei modi serve quella dannata promozione. Sfumata per un passo nel 2023, ma mai così alla portata come lo è ora. E sarebbe un successo utile per alimentare ulteriormente la narrativa su Domenico Toscano,. Con il suo fare deciso, lo sguardo severo, la carica, la determinazione e una qualità assolutamente fuori scala in C. Insomma,. Che è più di un obiettivo, è una necessità. In questo senso determinante è stato l'arrivo in estate del nuovo ds, anche lui come tanti componenti della rosa con grandissima esperienza in Serie B. Una figura centrale nel progetto bianconero, capace di ripulire lelasciate dalla delusione dello scorso campionato e costruire l'alchimia perfetta per una società che una disperata voglia di tornare a calcare palcoscenici degni di unaI tifosi sono tra i più caldi della C - e non solo - come dimostrano le presenze allo stadio, lae la vicinanza anche nei momenti di maggiore difficoltà. D'altronde la storia non si compra sul mercato, così come non si vende l'amore per la propria squadra del cuore... e i tifosi del Cesena - che hanno accompagnato il club anche in Serie D dopo il fallimento con ardore encomiabile -