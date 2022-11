E' scorretto, d'accordo, però. Anche se le ragioni politiche non dovrebbero mai interferire, sul campo, con quelle sportive; anche se per paradosso,Eliminati nel proprio girone, i calciatori iraniani torneranno in patria certamente da reprobi,. Avessero vinto, la musica sarebbe stata diversa.. Non direttamente per loro. Per le proprie famiglie, rimaste in patria, “se avessero continuato a non comportarsi bene”. Lo riporta la CNN, citando una fonte anonima fra i membri della sicurezza delle partite.. Chi non ricordaa Città del Messico nel 1968 mentre celebravano il trionfo nei 200 metri, alzando al cielo un pugno nero guantato? Anche loro, bisogna dirlo, pagarono quel gesto, rappresentativo delle sofferenze degli afroamericani, con la fine delle proprie carriere professionistiche. Ma era quasi 60 anni fa e le loro famiglie non subirono minacce., tanto che alcuni membri della Guardie Islamiche, “accompagnatori” fedeli della squadra, hanno ribadito come quel comportamento sia stato un rischio non solo per i giocatori bensì anche per i loro parenti. Da quel giorno i giocatori hanno dovuto cantare l'inno nazionale, seguito dalla proibizione di uscire dagli ambienti riservati e di rivolgere la parola agli stranieri. Lo stesso ordine è stato impartito all'allenatore, il portoghese Carlos Queiroz.Ai giocatori iraniani erano stati annunciati “automobili e regali”, una promessa prontamente rimangiata dopo il rifiuto di cantare l'inno,Nella partita col Galles e con gli Stati Uniti l'inno è stato cantato.