Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United, ma nessuno si è ancora fatto avanti per il portoghese. E allora dal Brasile arriva una candidatura, quella del Corinthians. Il presidente Duilio Monteiro Alves ha detto a Ulissescast: "E' vero, sogno in grande. Questo è il Corinthians! Non ci sono Willian e Renato Augusto? Nel calcio tutto è possibile e ho l'obbligo di dare il massimo per il Corinthians. Se è possibile? Non lo so. Non abbiamo provato, non abbiamo indagato, non c'era una tale possibilità, ma la stiamo tenendo d'occhio. Immaginate che gli venga improvvisamente voglia di giocare in Brasile...".