Il coronavirus 'cancella' l'apocalisse zombie in tv. Come comunicato dal network AMC, a causa del Covid-19 non è stato possibile completare la post-produzione del finale della decima stagione del popolare 'The Walking Dead'. Pertanto, si legge, la stagione si fermerà al 15esimo episodio, che sarà trasmesso il prossimo 5 aprile, con il finale che apparirà in un epiodio speciale nel corso dell'anno.