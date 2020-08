Autostrade, stazioni ferroviarie, porti e aeroporti in bollino nero.. E’ durata poco, però. Giusto il tempo per far finta di essere sani e poi ritrovarsi con tra le mani un conto da pagare che, purtroppo, era prevedibile ci venisse presentato.Oggi 1210 nuovi contagi e sette morti.Leggevo proprio stamane su il settimanale “L’Espresso” un articolo molto interessante ed esaustivo sulla attuale situazione sanitaria. In base all’indagine svolta dall’autore si evince che. Una forma di amnesia che non riguarda soltanto gli italiani, naturalmente, visto che in altri paesi europei se la passano peggio di noi ma che egualmente non giustifica la realtà di un mondo dalla memoria troppo corta.Lasciamo perdere la ricerca di chi sia la responsabilità principale di questo nuovo attacco sferrato dal virus., i governatori delle regioni scoordinati tra loro, i responsabili della medicina in perenne contraddizione, l’informazione settoriale o pilotata. Forse l’elenco non è completo ma la verità e cheOra non siamo punto e a capo ma ci stiamo avvicinando.. Manca un soffio alla riapertura delle scuole e, al di là di ciò che dice l’Azzolina, le idee sono estremamente confuse. L’uso delle mascherine per troppa gente sembra essere diventato un optional.. Tram e autobus sono nuovamente pieni. Ai banconi del bar si sta gomito a gomito.