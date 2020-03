Il Coronavirus non preoccupa solo calcio e altri sport tradizionali, ma anche gli eSports e il mondo dei videogiochi. Sebbene la vendita dei titoli sia aumentata tra gli amatori e la maggior parte dei circuiti competitivi si svolgano online, ci sono anche eventi live in grado di richiamare ogni anno centinaia di migliaia di appassionati nelle arene, soprattutto quelle che ospitano le finali.



E proprio le finali dei principali titoli gaming iniziano a subire effetti molto importanti per l'epidemia Covid-19: ESL ha già annunciato che l'IEM Katowice in Polonia si giocherà a porte chiuse, il Master Tour Indonesia di Hearthstone si sposta dall'Asia al Nord America (Los Angeles). E a rischio ci sono anche i due titoli probabilmente più famosi. La Overwatch League era stata inizialmente spostata dalla Cina alla Corea del Sud, ma anche Seul non è più ritenuto un posto sicuro e ora si attende una decisione, che potrebbe prevedere lo svolgimento a porte chiuse o online. Preoccupazione anche per i Mondiali di League of Legends, che si dovrebbero tenere a ottobre a Shanghai, situata vicino a Wuhan che costituisce l'epicentro dell'epidemia del virus: Riot sta iniziando a valutare alternative, una di queste è spostare il tutto allo Staple Center di Los Angeles, casa delle due franchigie NBA della città, i Lakers e i Clippers.



E a preoccupare sono anche i circuiti competitivi del calcio virtuale, specie in Italia dove è da poco stato presentato il calendario della eSerie A, primo campionato nazionale ufficiale che di giocherà su Fifa 20 ed eFootball PES 2020, senza dimenticare la eNazionale della Figc. E allargando il discorso, si attendono comunicazioni anche per quanto riguarda le Global Series di Fifa, con i prossimi eventi che si disputeranno live, dalla FUT Champions Cup di Bucarest fino alla eNations League e ai Playoff mondiali che si giocheranno a luglio: per il momento non sono previste cancellazioni, ma Fifa e EA SPORTS monitorano la situazione e sono pronte a prendere le dovute misure di sicurezza per evitare che il Coronavirus possa fermare o mettere in pericolo uno dei circuiti eSports più diffusi e seguiti.



