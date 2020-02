Age Hareide, commissario tecnico della Danimarca, parla di Christian Eriksen, trequartista dell'Inter, a ViaSport: "Erano tanti i club inglesi che volevano Eriksen, tra questi c'era anche il Manchester United. So per certo che Ole Gunnar Solskjaer lo voleva. Si parlava anche del Real Madrid e in parte del Barcellona, ma alla fine l'Inter e Antonio Conte hanno mostrato un vero interesse per Christian, e questa è stata la cosa più importante".