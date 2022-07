Il ct del Belgio Roberto Martinez ha parlato di Romelu Lukaku: "La preparazione al Mondiale sarà breve, molto dipenderà dalla forma del momento dei singoli, dal numero di minuti giocati... Abbiamo una rosa di 57 giocatori potenzialmente convocabili. I giocatori come Mertens, Januzaj e Denayer ancora senza squadra? Qualcosa è nell'aria... Qualunque scelta faranno, andrà bene. Lukaku all'Inter? Quando vedo un giocatore sorridere sono felice. E ho visto Romelu sorridere tanto nelle ultime settimane, quindi questo non può che essere un bel segnale per noi. A volte scegli un club e per qualche motivo non riesci a rendere, al Chelsea è successo questo. L'Inter sarà per lui un bel banco di prova. Se n'è andato l'anno dopo il titolo, l'asticella è alta. E lui ne ha bisogno".