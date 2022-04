Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in un'intervista rilasciata al Sun, commentando il momento negativo di Romelu Lukaku e facendo una previsione sul futuro dell'ex Inter, oggi al Chelsea: "Mi aspetto che diversi giocatori cambino club in estate e che a settembre vivano momenti diversi da quelli attuali, mi riferisco in particolare a Lukaku e Hazard"