Toni Conceicao, ct del Camerun, parla a CalcioNapoli24 tv di Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli: “Zambo è in grande fiducia in questo momento. Personalmente non è una novità, lo conosco da dieci anni. Parliamo di un ragazzo di qualità che ha bisogno di trovare il suo posto in campo. Quando riesce a trovarla, si vede tutta la sua forza nel recupero palla e negli inserimenti. Non ho parlato con lui di quanto accaduto a Koulibaly, il razzismo non è un problema solo italiano. E' un grande peccato che ancora oggi ci troviamo a parlare ancora di queste tematiche. Anguissa può giocare bene sia a tre che a due a centrocampo, si adatta bene alle due situazioni perchè in un centrocampo a tre sa gestire palla e inserirsi mentre in quello a due mostra fisicità. Coppa d'Africa? Lo convocherò sicuramente. Se mi dirà di voler restare a Napoli? Giocare la Coppa è una gioia, è una cosa che viene dal cuore. Se poi mi dirà di non voler giocare pazienza, ma credo non avverrà mai. E' impensabile secondo me uno spostamento della manifestazione quest'anno anche se so che si sta ragionando”.