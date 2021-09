Zambo Anguissa si è preso il centrocampo del Napoli. Il camerunese, però, non ci sarà da dicembre a febbraio, causa Coppa d'Africa. Lo ha annunciato il commissario tecnico dei Leoni Indomabili, Toni Conceicao a Radio Marte: "Anguissa è un giocatore molto forte sul piano fisico e tecnico, può giocare in due sistemi, l’operazione che lo ha portato a Napoli ha fatto gli interessi di entrambe le parti, il club sarà molto contento delle prestazioni del ragazzo. Lo porterò in Coppa d’Africa? Sì, al momento il giocatore è uno dei leader di riferimento in Nazionale, quindi logico immaginare che ci sia, da qui a gennaio possono succedere tante cose. Vedremo come si adatterà al Napoli ma se tutto va come deve andare ci andrà. Intorno al 27 dicembre andrà via, il 9 gennaio inizia la competizione e il 6 febbraio finirà tutto. So quanto pesante sia perdere un giocatore per un mese e mezzo e certamente è una cosa un po’ scomoda ma i giocatori hanno piacere a rappresentare la loro Nazionale. Ovviamente la Coppa d’Africa è una vetrina e il giocatore può aumentare il suo valore".