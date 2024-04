Juventus, furia Allegri nel post Fiorentina: cosa è successo

A muso duro. Massimiliano Allegri non è stato contento del secondo tempo della Juventus contro la Fiorentina e al fischio finale, nello spogliatoio,Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sportcon toni alti ma non diversi da quanto già visto e prodotto in questa stagione. Non gli è piaciuta la Juve a due volti, bella e concreta nel primo tempo, passiva e in sofferenza nella ripresa, ha chiesto a gran voce maggiore attenzione, concentrazione e coraggio.La Champions League è davvero troppo importante per lui, la squadra e soprattutto per i conti del club,La sconfitta dell'Atalanta a Cagliari e il pareggio del Bologna a Frosinone hanno avvicinato l'obiettivo, ma la strada è ancora lunga.. Mentre l'Atalanta, che ha una partita in meno, ha 50 punti.

Quando sarà raggiunta la qualificazione alla prossima Champions League, Allegri parlerà con la dirigenza e riceverà comunicazioni sul futuro. Non è mistero che Thiago Motta del Bologna sia la prima scelta, ma un assalto all'italo-brasiliano arriverà solo dopo aver trovato un accordo con l'attuale guida tecnica, che ha un contratto da 7 milioni di euro netti fino al 2025.