Dal ritiro della Polonia il ct Brzęczek, in conferenza stampa prima della Lettonia, ha lanciato l'allarme per un virus influenzale che sta colpendo molti giocatori: "Abbiamo una piccola epidemia nella squadra. Il primo che ha avuto tali problemi prima della partita con l'Austria è stato Arkadiusz Milik. Ci potrebbe essere stato qualcosa di sbagliato con l'aria condizionata in un hotel a Vienna, perché molti giocatori avevano gli stessi sintomi. Il nostro staff medico sta lavorando a tutta velocità in modo che il virus non si diffonda ulteriormente. Jan Bednarek e Bartosz Bereszyński non parteciperanno all'allenamento di sabato. L'infezione ha attaccato un totale di otto giocatori, tra cui anche Piatek". Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori polacchi...