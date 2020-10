Ljubisa Tumbakovic, commissario tecnico della Serbia, elogia la prova della sua linea difensiva contro la Norvegia di Haaland: "Abbiamo cercato di escludere al gioco gli elementi di massima qualità della Norvegia e quando guarderò la partita in pace, avrò una valutazione realistica di come abbiamo giocato. È un bene che la Nazionale abbia fatto progressi in termini di gioco, ma è anche un bene che abbia dimostrato compattezza e di potersela giocare contro i migliori calciatori d'Europa, arrivando al punto da non concedere alcuna possibilità al giocatore dal quale ci aspettavamo i pericoli maggiori. Questo è un serio cambiamento nella direzione di un'ulteriore qualità che dobbiamo raggiungere". Negli uomini scelti dal commissario tecnico serbo c'era anche Aleksandar Kolarov, difensore dell'Inter.