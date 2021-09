Il Parlamento di Strasburgo ha omaggiato la nostra Bebe Vio con una standing ovation. Lo sport azzurro, tra calcio europeo e Olimpiadi e Giochi Paralimpici, ha meravigliato tutti. Il momento, insomma, perlomeno a livello internazionale è ottimo anche grazie al lavoro di un premier, Mario Draghi, che pensa a far funzionare il governo evitando di dare retta al pollaio della politica.e intenzioni di smobilitare per andare a produrre in Paesi dove il costo del lavoro è più favorevole alle loro tasche. Un vero Far West, come lo ha definito il segretario della CGL Landini, le cui principali vittime sono i giovani i quali non riescono a uscire dal pantano della disoccupazione.Per fortunaUno di loro arriva, per stirpe, dal mondo del calcio ed è il figlio del mitico presidente dell’Inter da sogno, Angelo Moratti, il quale nel 1972 fondò in Sardegna la Saras, azienda per la raffinazione del petrolio che ancora oggi produce grande reddito e dà lavoro a quasi duemila persone., ripartito mensilmente in busta al netto delle trattenute., ha spiegato l’imprenditore milanese,Non si tratta di carità pelosa, ma di una linea etica che Massimo Moratti ha sempre seguito, insieme con la moglie Milly, impegnandosi a sostenere praticamente i più fragili della società e le iniziative del suo grande amico Gino Strada. Forse è anche per questo suo cuore sensibile che Massimo Moratti con l’Inter ha vinto molto meno di quel che avrebbe potuto con un po’ di cinismo in più.