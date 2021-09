L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato a tutto tondo in un'intervista al Messaggero. Dai nerazzurri alla Serie A, passando per i 'suoi' due allenatori Mourinho e Mancini: "Sono molto contento per Josè, è una grande opportunità per lui e per i tifosi della Roma. E' un allenatore che dà grande fiducia e sono sicuro che tutti si sveglieranno contenti la mattina. Mou fa quest'effetto, il suo arrivo alla Roma è l'incastro giusto. Ha voglia di vincere come ha sempre fatto, è felice e carico. Scudetto? Non credo che ne parlerà, è consapevole che è un obiettivo complicato ma non impossibile. Ci crede, vuole farlo. Non credo che si limiti a lottare per il terzo o quarto posto".



MANCINI - Da Mourinho a Mancini, ieri allenatore dell'Inter di Moratti e oggi ct della Nazionale: "Il Mancio è bravo bravo. All'Europeo ha fatto una grande impresa, magari non sarà la prima. E' un uomo di talento, da sempre. Da allenatore ha imparato a dominare l'emotività, adesso riesce sempre a fare e a dire la cosa giusta. Inoltre è una persona alla quale piace vedere i sentimenti, sa commuoversi ed è una qualità importante".



LA NUOVA SERIE A - "Mi piace l'Inter, ma la Roma... non ne parliamo. Credo che il ritorno di Mourinho in Serie A sia l'evento di maggiore interesse del nuovo campionato. Seguirò con attenzione questa stagione, ci sono tanti bravi allenatori che faranno la differenza. Chi dominerà? Mou".