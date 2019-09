Il Decreto-Dignità costa caro alla Lazio, e non solo. Se la Lazio piange, anche la Roma non ride: lo stop delle sponsorizzazioni legate al gioco d’azzardo ha di fatto azzoppato gli sponsor delle due romane, con conseguenze sul bilancio evidenti.



DECRETO DIGNITA' - La Lazio ha dovuto rinunciare a 4,5 milioni l'anno: ha interrotto il contratto con Betway e MarathonBet, una partnership in crescita. Anche la Roma, come riporta il Corriere dello Sport, ha dovuto rinunciarea ad un contratto di 15 milioni. la Serie A, senza spot in tv, sponsorizzazioni sulle maglie e cartelloni negli stadi di tutte le agenzie di betting, ha perso 100 milioni l'anno.