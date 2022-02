C'è ancora un'inevitabile amarezza negli ambienti interisti per la sconfitta nel derby, ma i nerazzurri si portano a casa anche le note positive della partita con i rossoneri.(il quinto in questo campionato) che ha sbloccato il match con il Milan e illuso l'Inter. Solo una delle tante cose positive nella partita dell'ex Wolfsburg,, che hanno gradualmente concesso campo alle incursioni di Messias e, soprattutto, hanno alleggerito la pressione offensiva sulla fascia sinistra occupata da Dimarco., soprattutto all'interno dell'Inter ed è un messaggio a, prelevato dall'Atalanta con la prospettiva di diventare il nuovo padrone della banda mancina. Ed è un segnale anche alla società in chiave futura.- "L'acquisto di Gosens non cambia nulla" per il rinnovo di Perisic, ha assicuratonel pre-partita del derby. In realtà, però, se l'arrivo del tedesco non incide nell'immediato sulle gerarchie e le scelte di Inzaghi,del croato, che l'Inter è pronta a prendere in mano. Gosens infatti dà forza alla posizione della società che, contando su un potenziale titolare già in casa, può portare avanti il piano di cui vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane : l'idea è quella die garantirsi così un ultimo grande contratto a 33 anni appena compiuti. L'Inter e il giocatore riflettono, ma presto i discorsi entreranno nel vivo: intanto Perisic continua a convincere in campo, per Gosens strappargli la fascia non sarà semplice.