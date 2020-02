Doppia gioia per il Milan Femminile: al 'Brianteo' di Monza, davanti ad una notevole cornice di pubblico, le rossonere di mister Ganz vincono in rimonta il derby contro l'Inter e approfittano del pareggio della juve, fermata dalla Fiorentina, salendo così a -6 dalle bianconere. Dominio rossonero nel primo tempo, con il colpo di testa di Heroum e l'errore da posizione favorevole di Begic.



Nella ripresa la sblocca subito l'Inter grazie a Tarenzi, brava a beffare Korenciova con un colpo di testa. Il Milan però non molla e al 69' trova il pareggio con Thorvaldssdottir, in gol a tu per tu con Aprile. Due minuti più tardi le rossonere hanno subito la chance per il vantaggio, ma Giacinti fallisce un calcio di rigore concesso dopo un fallo (con conseguente espulsione) di Merlo. Al 79' il gol decisivo, con la stessa Giacinti che sfrutta un errore della difesa ospite.