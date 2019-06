Il Chelsea vuole Frank Lampard per il dopo Sarri? Il Derby County risponde e il proprietario Mel Morris gela i Blues: "Non è cambiato nulla. Lo abbiamo detto chiaramente, soprattutto a Frank, che vogliamo tenerlo qui a lungo. Se il Chelsea vuole assumere Lampard, allora devono presentare un'offerta per farlo. Nel frattempo, continueremo a fare passi avanti per preparare la prossima stagione. Lavoreremo a stretto contanto con Frank in questo senso, cosicché sappia quanto è ben voluto da tutti nel nostro club".