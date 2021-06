Come mettere la mano in una vasca piena di piranha e pretendere di tirarla fuori senza un graffio. Come mangiare un Buondì in 20 passi. Come affidare il tiro libero decisivo a Shaquille O'Neal. O tirare l'ultimo rigore con De Gea, o affrontare i Monstars coi Looney Tunes... L'Ungheria è chiamata a un'impresa impossibile, inserita nel consueto girone della morte, che ciclicamente si presenta in ogni competizione iridata calcistica: la Cenerentola degli Europei, guidata dall'altro commissario italiano presente a Euro2020, Marco Rossi, se la dovrà vedere coi piranha, gli squali, i Monstars: il Portogallo di Ronaldo, la Germania di Kroos, Werner, Havertz, Neuer e i redivivi Hummels e Muller, la Francia campione del mondo, che alle sue consuete stelle ha aggiunto il figliol prodigo Benzema. Parata di top player nel Girone F. E anche di un top allenatore, quello che ha dimostrato di essere Marco Rossi, il Signor Rossi d'Ungheria, uno che in Italia ha allenato Scafatese, Lumezzane, Spezia, Pro Patria e Cavese, e che ora si ritrova in uno dei palcoscenici più importanti al mondo senza aver preso scorciatoie. E che può far suo il pensiero di Bruno Bozzetto, colui il quale il Signor Rossi, quello animato, lo ha inventato: "Da noi il furbo è ritenuto un piccolo eroe da imitare. Chi "frega" gli altri solleva ammirazione. Onestamente non so perché…. Io sono italiano ma non la penso così".



LA ROSA (4 da tagliare)

PORTIERI: Ádám Bogdán (Ferencváros), Dénes Dibusz (Ferencváros), Péter Gulácsi (Lipsia);



DIFENSORI: Bendegúz Bolla (Fehérvár), Endre Botka (Ferencváros), Attila Fiola (Fehérvár), Ákos Kecskés (Lugano), Ádám Lang (Omonia), Gergő Lovrencsics (Ferencváros), Willi Orbán (Lipsia), Attila Szalai (Fenerbahçe).



CENTROCAMPISTI: Tamás Cseri (Mezőkövesd), Dániel Gazdag (Honved), Filip Holender (Partizan Belgrado), László Kleinheisler (Osijek), Ádám Nagy (Bristol City), Loïc Négo (Fehérvár), Ándras Schäfer (Dunajská Streda), Dávid Sigér (Ferencváros).



ATTACCANTI: János Hahn (Paks), Nemanja Nikolics (Fehérvár), Roland Sallai (Friburgo), Szabolcs Schön (Dallas), Ádám Szalai (Magonza), Kevin Varga (KasÕmpaşa), Roland Varga (MTK Budapest).



IL CAMMINO - Il percorso è iniziato con una sconfitta, il 21 marzo 2019, contro la Slovacchia; terminando, però, con la gioia più grande, la vittoria nel playoff contro l'Islanda, trionfando 2-1, ribaltando tutti nei minuti finali con le reti di Nego (ex meteora della Roma) e Szoboszlai. Entrata all'Europeo dalla porta sul retro e non da quella principale, l'Ungheria ha mostrato sprazzi di grandezza lungo il suo cammino, vincendo in casa contro la Croazia vice campione del mondo e contro il Galles di Gareth Bale.

15 giugno, ore 18: Ungheria-Portogallo (Budapest)
19 giugno, ore 15: Ungheria-Francia (Budapest)
23 giugno, ore 21: Germania-Ungheria (Monaco di Baviera)

Senza ombra di dubbio doveva essere Dominik Szoboszlai, il calciatore più talentuoso della squadra di Marco Rossi. Trequartista del 2000, uomo qualificazione, ha vissuto una stagione complicata. La sua qualità serviva. Come serviranno i gol di Roland Sallai, classe '97 del Friburgo, 8 gol in Bundes con un passato italiano. In porta una certezza come Gulacsi dell'RB Lipsia, poi tanta esperienza, tra Szalai e Roland Varga, con un altro ex Italia come Adam Nagy, ora al Bristol City. Veterani, giovani, meteore del calcio italiano: il tutto tenuto unito dall'intelligenza di Marco Rossi.