I numeri non mentono quasi mai. E raccontano molto chiaramente come31 i punti raccolti nelle 10 partite disputate sin qui dalla 20esima giornata in avanti dalla formazione di Simone Inzaghi, lanciatissima verso la conquista dello scudetto, 26 quelli dei rossoneri dopo il successo esterno di Firenze, il quarto consecutivo per la squadra di Stefano Pioli., chiuso con la conquista del titolo al fotofinish.- Ancora 8 partite, più il percorso in Europa League (l’11 e il 18 aprile andrà in scena il doppio quarto di finale contro la Roma), per avere un quadro più preciso del rendimento di una squadra che paga i due mesi di blackout tra ottobre e dicembre ed una serie impressionante di infortuni ma che, nuovo uomo forte a Milanello e in via Aldo Rossi, emanazione diretta della proprietà, e chiaramente del numero uno del Milanpoco o nulla da quando è rientrato ufficialmente nel club rossonero nella nuova veste di advisor di RedBird soprattutto per la parte sportiva e quindi di tutto ciò che ruota attorno al progetto tecnico rossonero, se non in occasione della comparsata al Gran Premio di Formula Uno, quando si espresse così, a Sky Sport, in merito alla posizione di Pioli: " Per la riconferma deve continuare come sta facendo. Parliamo di un buon lavoro, siamo felici di lui "., che solo 7 giorni prima rispetto all’uscita del suo proxy Ibra dichiarava senza mezzi termini: ", ma la squadra è giovane è può migliorare nel tempo. Se compri un giocatore e non ce l’hai a disposizione, cosa paghi a fare il suo cartellino? E’ frustrante. Va migliorato l’aspetto medico nel Milan".- Frasi da tenere ben presenti e che fanno comprendere come. Il che non significa che la possibilità di fare meglio degli 86 punti ottenuti nell’anno dell’ultimo scudetto non conti nulla:Non male per una squadra che è cambiata molto col mercato della passata estate, ma non abbastanza per insidiare un’Inter che ha viaggiato a ritmi forsennati dal principio e che non ha ancora alzato il piede dall’acceleratore.- numeri non mentono e ci raccontano dunqueNella recente intervista alla Gazzetta dello Sport, il primo ha affermato: "E non sarà valutato per l'Europa League o il derby. La nostra stagione fin qui è stata buona, ma come l'anno scorso c'è una squadra che è andata oltre le previsioni: ieri il Napoli, oggi l'Inter. Ora sarebbe ingeneroso valutarlo in base al futuro percorso in Europa League o all'esito del derby, per quanto importante sia". Il secondo ha ribadito il concetto pochi minuti prima della partita con la Fiorentina: "perché a me piacciono gli allenatori che vincono e siccome stiamo facendo bene mi piace Pioli, è tutto molto semplice”.Otto partite di campionato, più il cammino in Europa League. La stagione del Milan entra nel vivo, nella sua decisiva. Quella della rincorsa ai traguardi e delle conseguenti valutazioni. Tutto ancora aperto, tutto ancora in bilico, giudicando come si è partiti e come si arriverà, senza tralasciare gli incidenti di percorso. Perché i numeri non mentono ma da soli non raccontano tutta la verità.