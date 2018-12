Per la nona volta in carriera uno contro l'altro. Nel primo Boxing Day della, ma per la prima volta da allenatori. 90 minuti di grandi emozioni per i tecnici di Lazio e Bologna, che dovranno conquistare i tre punti senza lasciarsi trasportare troppo dai sentimenti. La sfida in programma domani al 'Dall'Ara' rappresenta un vero e proprio crocevia per la stagione di Pippo, che in caso di ko per mano del fratello minore potrebbe essere esonerato dalla dirigenza rossoblù. Ma guardando i precedenti sul rettangolo verde di gioco, le statistiche sorridono a Filippo, che ha conquistato contro il fratello 3 vittorie e 3 pareggi in otto sfide disputate con le maglie di Juventus e Milan.Quella tra gli Inzaghi sarà la seconda sfida in assoluto tra due fratelli sulle panchine di Serie A: nella stagione 1949-50, Mario e Giovanni Varglien si affrontarono nelle due gare di campionato tra il Como e l'Atalanta. Riavvolgendo il nastro di qualche anno, scopriamo che Simone e Filippo si sono già affrontati da allenatori in occasione del Torneo giovanile di Arco per la categoria Allievi. Il 16 marzo 2016, la Lazio battè il Milan grazie a una doppietta di Tounkara. L'allenatore biancoceleste spera di replicare per consolidare il quarto posto, che vale la Champions League.Se i capitolini vanno a caccia del bottino pieno per respingere gli attacchi del Milan e avvicinarsi all'Inter, impegnata nel posticipo delle 20.30 nel big match contro il Napoli, dall'altra parte Filippo è alla disperata ricerca dei tre punti per salvare la panchina e provare a lasciare la zona retrocessione. Il Bologna, che non batte la Lazio dal marzo 2012 (e addirittura da gennaio 2011 in casa), non vince in campionato dallo scorso 30 settembre e ha conquistato 6 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10 giornate di Serie A. Una striscia di risultati che ha fatto vacillare la panchina di Filippo Inzaghi, che ora deve fermare suo fratello Simone se vuole rimanere alla guida del club rossoblù.