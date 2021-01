Ma come, pagare le tasse di questi tempi? Ma cche taglia redditi ed entrate? Con quali soldi pagare le tasse visto che soldi non se ne fanno?Veramente sarebbero in gran partei tempi in cui allegramente di evasione fiscale si faceva un 200 miliardi all'anno e le cartelle esattoriali, talvolta pure sbagliando, pescavano un pesce su diecimila nel vasto mare dei non paganti le tasse. Che c'entra dunque il Covid, vogliamo usare il Covid per cancellare le tasse non pagate prima che Covid esistesse?. Anzi, già che ci siamo, non ci sono soldi per pagare le tasse di prima e di durante il Covid. C'è infatti chi chiede e promette anno bianco per le tasse. Un anno, forse anche uno e mezzo in cui non si pagano tasse.Momento, momento...la percentuale complessiva di un calo del Pil del 10 per cento circa non rende ragione e immagine puntuale del calo dei redditi. C'è chi ha perso la quasi totalità del reddito (lavoro precario o nero, economia sommersa), chi una parte rilevante ma non tutto il reddito (professionisti, alcuni settori del commercio), chi arriva a perdere il 90% del reddito (settori del turismo e dell'accoglienza), chi ha subito un taglio rilevante ma non maggioritario del reddito (lavoratori dipendenti privati), chi ha conservato di fatto il reddito di prima (lavoratori dipendenti settore pubblico e pensionati) e anche chi legittimamente ha incrementato il proprio reddito (settori e lavoratori dell'informatica o ad esempio dei prodotti della casa, della logistica, della distribuzione).altro che cartelle esattoriali in partenza e in arrivo.Vuol dire che le tasse devono continuare a pagarle nell'Anno Bianco (in effetti in parte succedeva anche prima) soltanto i lavoratori dipendenti e i pensionati? Prima del Covid era soprattutto loro che le pagavano, adesso dal soprattutto si deve passare al soltanto loro? Perché, causa Covid, lavoro autonomo non fa soldi se non a singhiozzo e comunque meno di prima?In altri termini, se non si pagano le tasse, chi paga quello che dallo Stato si esige? Gli altri? Gli altri chi?Qualunque strada si prende al bivio, è sempre la strada insieme giusta e sbagliata.Infatti una strada insieme giusta e sbagliata è quella su cui si sta incamminando il governo: stop momentaneo alle cartelle esattoriali. Momentaneo che tende al definitivo.Cioè pagare a lunghe rate la tassa non pagata dopo averla rimpicciolita nell'importo. Tu che non hai pagato, dammene un po' del non pagato e pace.Non si può fare molto di diversoQuanto all'anno Bianco Tasse, all'anno, magari due, senza tasse, perché no? Basta abolire la scuola, gli ospedali, pagarsi medicine cure, abolire trasporti pubblici, licenziare poliziotti e carabinieri e pompieri e rinunciare a Casse Integrazioni e Ristori e a tutto quello che viaggia verso di noi in forma di denaro pubblico. Ah, no, questo no, questo è impensabile e provocatorio il solo pensarlo. E allora la pensata qual è? Che le tasse le paghino gli altri, gli altri chi?