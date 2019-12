Brescia-Sassuolo era una questione di cuore per Roberto De Zerbi. Diviso a metà. Da una parta la squadra che allena, dall'altra quella città dove è nato e cresciuto. I ricordi di una vita, i primi calci al Mompiano, 140 km da Brescia. Figlio di quell'oratorio proprio come Mario Balotelli, che stasera ha sfiorato un paio di volte il gol senza mai trovarlo. "Non so neanche per chi tifano i mIei figli" aveva detto De Zerbi qualche giorno fa presentando la gara. Lacrime agli occhi tenute a stento quando a fine partita è andato sotto la Curva Nord a prendersi l'ovazione dei tifosi. E tra i mille ricordi c'è quello di Giorgio Squinzi, scomparso due mesi e mezzo fa e motivo per cui la gara della 7a gionata è stata recuperata stasera.



I GOL - Chissà i figli di De Zerbi come avranno preso i gol di Traoré e Cicco Caputo, che da avversario ha ritrovato quell'Alfredo Donnarumma insieme al quale aveva trascinato l'Empoli in Serie A a suon di gol. Storie di destini incrociati, con Caputo che sorride e il suo ex compagno esce dal campo a testa bassa dopo averla provata a riaprire nel finale.



TRAORE' E LA JUVE - Proprio lì, al Rigamonti, De Zerbi ritrova la vittoria che mancava da cinque partite. Tante, troppe. Ora però il suo 4-2-3-1 ha funzionato, e così la squadra che ha subito più gol in Serie A nei primi 30' - dieci reti - stavolta è andata in vantaggio, con Traoré, preferito a Djuricic. Centrocampista classe 2000, 82 giorni di differenza con Sandro Tonali, che stasera non ha giocato una delle sue migliori partite. La sfida della new generation l'ha vinta Hamed Junior, secondo gol in campionato e terzo stagionale. La Juventus lo monitora da vicino dopo averlo preso in sinergia col Sassuolo in estate. Prima rete in trasferta, proprio al Rigamonti. Lì dove De Zerbi ha lasciato il cuore.







IL TABELLINO



Brescia-Sassuolo 0-2 (primo tempo 0-1)



BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek (65' Ndoj); Balotelli (78' Matri), Torregrossa (72' Donnarumma).



SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio (72' Kyriakopoulos); Obiang, Locatelli; Berardi (88' Peluso), Traore, Boga (85' Duncan); Caputo.



Marcatori: 25' Traoré, 71' Caputo.



Assist: Berardi, Rogerio.



Arbitro: Di Bello di Pinerolo.



Ammoniti: Spalek, Torregrossa (B); Toljan, Rogerio, Obiang (S).



