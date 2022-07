A un mese dall'inizio del campionato, laha già concluso alcune importanti trattative ma ha ancora molte questioni da risolvere, sia in entrata che in uscita.. Il primo in trattativa con ilcon cui ha già una base di accordo da 10 milioni di euro in attesa che anche le due società trovino la quadra. Zaniolo invece, in campo oggi con la Roma nella prima amichevole della stagione (riuscendo a trovare anche il gol) ma con la testa forse già a Torino. Queste le due operazioni che condizioneranno il mercato bianconero nei prossimi giorni. L'uscita del difensore olandese, costringerebbe il club a cercare il sostituto. In questo senso, il cerchio si stringe dopo il trasferimento di Koulibaly al Chelsea.su cui però l'Inter rimane in vantaggio. Trattative che non concluderanno i movimenti in casa Juveè tornato all'Atletico Madrid e al momento sono terminati i colloqui tra la Juve e i Colchoneros per il centravanti spagnolo., già cercato dai bianconeri nelle passate stagioni non ha intenzione di muoversi da Milano.. Ecco perché la ricerca del vice Vlahovic, del giocatore da schierare quando il serbo sarà a corto di energie, continua. Oltre ai nomi già citati che per diversi motivi hanno poche possibilità di ricoprire questo ruolo., considerando troppo importante il centravanti austriaco. Il tragitto opposto lo farà invece molto probabilmenteche ha svolto oggi le visite mediche e sarà ufficializzato come nuovo giocatore della Juve domani. Il terzino piace molto ai rossoblù e a Torino sono aperti alla possibilità di mandarlo in prestito.E poi c'è il capitolo del centrocampo e in particolare del regista.considerando i tre giovani ovvero Nicolò Fagioli, Nicolò Rovella e Fabio Miretti., che per problemi fisici non partirà per la tournée americana il 20 luglio. Il brasiliano è fuori dal progetto e si farà di tutto per trovare una nuova destinazione.compresi i possibili prestiti dei giovani. Solo dopo, la Juventus penserà al regista,per rivoluzionare ancora di più un reparto che già ha subito importanti cambiamenti.